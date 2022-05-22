Göksel Gümüşdağ: Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var - Son Dakika
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Göksel Gümüşdağ: Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var

22.05.2022 19:30
Göksel Gümüşdağ: Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığıyla ilgili, "Sağ olsunlar tüm kulüp başkanlarımız böyle bir teveccüh gösterdiler.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığıyla ilgili, "Sağ olsunlar tüm kulüp başkanlarımız böyle bir teveccüh gösterdiler. Talep ettiler ama benim şu andaki yoğunluğumun, enerjimin tamamı hem işime hem kulübüme zaman ayırmaya karar verdim. Dolayısıyla federasyon başkanlığına aday olmayı düşünmüyorum

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Bu sonuçla UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertli ekipte başkan Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol  Başakşehir'in 8 sezonun 7'sinde Avrupa'da mücadele ettiğini hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "Maçın ilk yarısında daha baskın oynadık diyebilirim, ikinci yarı da Trabzonspor daha baskı oynadı. İki takım içinde güzel bir mücadele oldu. Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var. Bu takım 8 sezonun 7'sinde Avrupa'ya giden bir takım. Bu demek oluyor ki 7 sezon 5'inci sırada yer almamış bir takım. Bence bu şampiyonluk kadar kıymetli, bir değer. Başta teknik direktörümüz Emre Belözoğlu olmak üzere yardımcı hocalarımızı, kaptanlarımızı ve takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AVRUPA HEDEFİMİZ LİGDEN BİLE ÖNDEDİR"Avrupa hedeflerinin ligden dahi önde geldiğini dile getiren Gümüşdağ, "Avrupa'ya gittiğimiz dönemde hep puan toplayan takım olduk. Bizim Avrupa hedefimiz her zaman öndedir. Ligden bile öndedir. Onun için orada da zorlayabildiğimiz kadar zorlayıp, zirveye kadar çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki maçların hepsini almak istiyoruz. Sezonu iyi geçirip, planlayıp inşallah Avrupa'da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu."TFF BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde aday olmayı düşünmediğini ifade eden Gümüşdağ, "Ben yaklaşık 17 yıldır Türk futbolunda kulüp başkanlığı, TFF'de 1'inci başkanvekilliği, 3.5 yıl Kulüpler Birliği başkanlığı yaptım. Dolayısıyla, sağ olsunlar tüm kulüp başkanlarımız böyle bir teveccüh gösterdiler. Talep ettiler ama benim şu andaki yoğunluğumun, enerjimin tamamı hem işime hem kulübüme zaman ayırmaya karar verdim. Dolayısıyla federasyon başkanlığına aday olmayı düşünmüyorum" şekinde konuştu.Adayların ortaya çıkmasının ardından destek verip, vermeyeceklerini açıklayacaklarını söyleyen Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türk futbolundaki azalan hatta kaybolan güven ortamını sağlayabilecek, iyi bir isim oluşursa Başakşehir olarak destek verip, vermeyeceğimizin fikrini söyleriz. Adaya bakacağız."

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Dna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: Bizim DNA'mızda Avrupa her zaman var - Son Dakika


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