Gol Kralı'na ASKF'den ödül - Son Dakika
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Gol Kralı'na ASKF'den ödül

05.04.2022 14:21
Gol Kralı'na ASKF'den ödül

Kayseri Süper Amatör Küme'de 17 gol atarak gol kralı olan Murat Mağara, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal tarafından ödüllendirildi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 17 gol atarak gol kralı olan Murat Mağara, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz hafta Play-Off final maçı ile tamamlanan ve Hacılar Erciyesspor'un şampiyonluğuna sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme'de 17 gol atan Murat Mağara gol krallığına ulaştı. Şampiyon Hacılar Erciyesspor forması giyen tecrübeli oyuncu, sezonun sona ermesi ile birlikte ödülüne kavuştu. Sümer Amatör Evi'nde gol kralını ağırlayan ASKF Başkanı Mutlu Önal, başarılı oyuncuya bir plaket ve hediye sundu.

Bu tür başarıları ödüllendirerek teşvik etmek istediklerini dile getiren Mutlu Önal, "Süper Amatör Küme'de 17 gol atarak krallık yarışını birinci sırada tamamlayan Murat Mağara'yı tebrik ediyorum. Küçük bir hediye ile bu başarısını taçlandırmak istedik" dedi.

Murat Mağara ise hediye için teşekkür ederken, "Bu tür hediyeler ile hatırlanmak ve teşvik edilmek güzel. Sayın Başkanımız Mutlu Önal'a teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Gol Kralı'na ASKF'den ödül
Gol Kralı'na ASKF'den ödül

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Play Off, Şampiyon, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gol Kralı'na ASKF'den ödül - Son Dakika


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