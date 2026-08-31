Rahvan at koşusunda altın kemer sahibini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rahvan at koşusunda altın kemer sahibini buldu

Rahvan at koşusunda altın kemer sahibini buldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük'te düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 11 kategoride dereceye girenler ödüllerini aldı. Baş kategorisinde birinci olan Recep Şimşir, altın kemerin sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından at sahiplerinin katılımıyla Gölcük'te gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 11 kategoride dereceye girenler belli oldu. Organizasyonun en büyük ödülü olan altın kemeri, baş atlar kategorisinde birinci olan Recep Şimşir kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde organize edilen yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden at sahipleri ve jokeyler katıldı.

Toplam 11 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, organizasyonun en prestijli yarışı olan "baş" kategorisinde Recep Şimşir'in atı bitiş çizgisini ilk sırada geçerek altın kemerin sahibi oldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporu olan rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelecekte de bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirten Sezer, dereceye giren sporcuları ve at sahiplerini tebrik etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Belediye Başkanı Sezer ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahvan at koşusunda altın kemer sahibini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

12:54
Arda Güler’in golüne Mourinho’dan olay tepki Ülke onu konuşuyor
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 12:56:37. #7.13#
SON DAKİKA: Rahvan at koşusunda altın kemer sahibini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement