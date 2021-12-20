Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası'nda, Taurus Golf Kulübü şampiyon oldu.

Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada İstanbul, Kemer Country, Klassis, İzmir, Bodrum, Ankara, Taurus ve Kıbrıs golf kulüpleri olmak üzere 8 kulüpten amatör 80 sporcu mücadele etti. Üç gün süren turnuvada Taurus Golf Kulübü birinci oldu. Turnuvada Bodrum Golf Kulübü ikinciliği, Kemer Country Golf kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen törenle Regnum Carya Otel Yönetim kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi. Törende konuşan Fikret Öztürk, şampiyon takımı kutladı. Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ise "Fikret Öztürk bu işe gönül vermiş, golften hiç kopmayan birisidir. Ben eşi olarak onu her konuda destekledim. Kendisi yaptığı her işi severek yapar. Kendisi İngilizce bilmediği için özellikle yaptırdığı okullarda İngilizce okutulsun istedi. Kendisinde eksik olan şeyleri çevresindeki çocuklar ve ülkemiz için yapmak ister. Bu tür turnuvalarda mücadele eden golfçülerimizden umarız ki ileride ülkemizi temsil eden çok iyi golfçüler çıkar. Bu turnuvanın bizden sonra da geleneksel hale gelerek devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Törende turnuvaya katılan 8 golf kulübünün takım kaptanları Fikret Öztürk'e plaket verdi. Kemer Country Golf Kulübü aracılığıyla öğrencilere burs veren Fikret Öztürk ile eşi Nurten Öztürk'e, Kemer Country Golf Kulüp Kaptanı Erdem Kıramer plaket ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini verdi.