Göztepe, 18 Ekim'deki Kocaelispor maçı hazırlıklarına Urla'da başladı

Göztepe, 18 Ekim'deki Kocaelispor maçı hazırlıklarına Urla'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, maç hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapılırken, karşılaşma 18 Ekim Pazar günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, günü şut çalışmasıyla tamamladı.
Göztepe, 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA
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