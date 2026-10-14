Göztepe, 18 Ekim'deki Kocaelispor maçı hazırlıklarına Urla'da başladı - Son Dakika
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Göztepe, 18 Ekim'deki Kocaelispor maçı hazırlıklarına Urla'da başladı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, maç hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapılırken, karşılaşma 18 Ekim Pazar günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Göztepe, 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA
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