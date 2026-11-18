Göztepe, 22 Kasım'da Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlığını Urla'da sürdürdü. Antrenman şut ve pas çalışmalarıyla başladı, top kapma ve 5'e 2 pasın ardından taktiksel oyunla tamamlandı; takım yarın idman yapacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idman, şut ve pas çalışmalarıyla başladı.
Top kapma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.
Takım, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Göztepe, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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