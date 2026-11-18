Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idman, şut ve pas çalışmalarıyla başladı.

Top kapma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.

Takım, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Göztepe, 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.