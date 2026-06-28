Göztepe, Ahmet Can Duran ile Anlaştı - Son Dakika
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Göztepe, Ahmet Can Duran ile Anlaştı

Göztepe, Ahmet Can Duran ile Anlaştı
28.06.2026 12:53
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Göztepe, pivot Ahmet Can Duran ile sözleşme imzaladı. 2.08m boyunda 1999 doğumlu oyuncu.

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu, 2.08m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan Ahmet Can Duran ile anlaşmaya vardık. Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Ahmet Can, Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Koleji, Bursaspor ve Konya BBSK formaları giydi. Milli takım altyapısında da önemli başarılara imza atan Ahmet Can, U16 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya, U17 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken U18 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. Ahmet Can Duran'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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