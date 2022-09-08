Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika'nın KV Oostende takımında forma giyen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina'ya teklif götürmüştü. İzmir temsilcisi, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli olarak 300 bin Euro ödemesi beklenen Göztepe, 24 yaşındaki Avusturyalı golcüyü İzmir'e getirerek sözleşme imzalayacak.

Kaynak: İHA

Oostende, Belçika, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, Marko Kvasina'yı açıklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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