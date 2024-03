Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup etti

Spor

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Aynı şekilde her maç çalışmaya devam etmeli ve her zaman bir sonraki maçımıza odaklanmalıyız. Oyuncularımın da kesinlikle puan vesaire böyle şeyleri düşünmelerini istemiyorum." dedi.

Stoilov, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, rakiplerine göre daha iyi bir oyun ortaya koydukları karşılaşmayı hak eden taraf olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın daha farklı da bitebileceğini kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"İlk yarıda önemli fırsatlar yakaladık, değerlendiremedik ama daha sonra son dakikada penaltı golüyle öne geçmemiz bizim adımıza iyi oldu. Maçın öneminin farkında olan oyuncularımız baskı altında oynadı. Bu bazı oyuncularımızın bazı hatalar yapmalarına da sebep oldu. Pas hataları vesaire. Genel olarak çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok daha dinamik ve agresif olarak sahadaydık bugün."

Stoilov, taraftarlarının stadı doldurduğunu belirterek, "Oyuncularımız da onlar için her şeyini vermeleri gerektiğinin farkındaydılar. Daha önce taraftarımıza onların bizim için ne kadar önemli olduklarını ve her zaman yanımızda olmaları gerektiğini ve onların desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemiştim, bugünkü maçta da bunu gerçekten yaşadık." ifadelerini kullandı.

En yakın rakipleri Kocaelispor'la 7 puan farkın işlerini tamamlandığı anlamına gelmediğini kaydeden Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben buraya geldiğim zaman 6 puan gerideydik ve kimse bize Süper Lig adına bir şans vermiyordu o zaman. Biz çok çalıştık ve şu anki duruma geldik. Aynı şekilde her maç çalışmaya devam etmeli ve her zaman bir sonraki maçımıza odaklanmalıyız. Oyuncularımın da kesinlikle puan vesaire böyle şeyleri düşünmelerini istemiyorum. Biz takım olarak her şeyimizi vermeye ve sahada istediğimiz oyunu yansıtmaya odaklanacağız. Sezon sonu geldiğinde puan vesaire, bunlara o zaman bakarız. Şu anda önümüzde çok zorlu maçlarımız var ve bu ligde gerçekten herkes herkesi yenebilecek güçte."

Yalçın Koşukavak: "İlk yarı itibarıyla çok ön alan baskısı yedik"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise güzel bir atmosfere sahip Göztepe deplasmanının zor olduğunu söyledi.

İki takımın da 7 haftadır kaybetmediğini hatırlatan Koşukavak, şunları kaydetti:

"Böyle bir ambiyansta böyle baskılı bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk. İlk yarı itibarıyla çok ön alan baskısı yedik. Ona rağmen 45. dakikaya kadar gol yemeden geçirdik. Belki bitime 30 saniye kala bir penaltı vuruşundan geriye düştük. İlk yarı itibarıyla çok oynayamadık. Göztepe çok ciddi organizasyonu olan bir kulüp. Geçen sezon bu ligi tanıdılar. Oyun modeline göre oyuncu da aldılar ve iyi yapılanan bir kulüp. Fiziksel olarak da uzun oyunculara sahipler."

Koşukavak, maçın bitiminde Göztepe Teknik Direktörü Sotilov'la yaşadıkları diyaloğun sorulması üzerine, "Maçtan sonra tebrik etmek için geldi. Bu işlerin maçtan önce 'hoş geldin'le olması gerekiyor, maçtan önce 'hoş geldin' demeyen, evden giderken 'güle güle' demesi çok akılcı değil. O sonra bir küfür etti bana. Çok önemli değil. Ağır bir küfür etmedi, sinirlendi." diye konuştu.

Maç öncesi İstiklal Marşı okunurken sahaya geldiğini aktaran Koşukavak, "Ama burası İngiltere'deki statlar gibi iki kulübe çok yakın. Ben geç de gelmiş olabilirim. Bana 'hoş geldin' diyebilir. Maçın önüne geçecek şeyleri çok sevmiyorum. Olabilir, belki maçtan önce gelmek istemedi. Belki aklına gelmedi. Sonra gelmek isteyince olmuyor. Önce gelmeyene sonra 'hoş geldin' diyemeyiz biz yani." şeklinde görüş belirtti.