Göztepe Cimnastik Akademisi Öğrencilerinden Gösteri

Göztepe Cimnastik Akademide eğitim gören öğrenciler, gösteri sundu.
Göztepe Cimnastik Akademiden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki gösteride 70 öğrenci sahneye çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, benzeri etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.
Göztepe Cimnastik Akademisi Yöneticisi Coşkun Boncuk ise organizasyonun, bu yıl yapılacak yarışmalar öncesinde prova niteliği taşıdığını söyledi.
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