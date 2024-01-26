Göztepe, Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak

1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazanıp Süper Lig'e yükselme yolunda tam gaz ilerleyen Göztepe, yarın deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Burak Olcar düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha Romal Palmer ve kanat Billel Messaoudi kritik maçta forma giyemeyecek. Tedavisi süren golcü Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde netleşecek. Sıralamada 38 puanla 2'nci basamakta yer alan sarı-kırmızılıların Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, her maça final gözüyle baktıklarını belirterek, "Serimizi sürdürmek, Süper Lig yarışında kayıp yaşamak istemiyoruz. İyi hazırlandık, sahada oyuncularımız gerekeni yapacaktır" dedi.