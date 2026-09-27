Göztepe'de Miroshi ve Sundberg sakatlık sonrası takımla idmana başladı - Son Dakika
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Göztepe'de Miroshi ve Sundberg sakatlık sonrası takımla idmana başladı

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Göztepe\'de Miroshi ve Sundberg sakatlık sonrası takımla idmana başladı
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Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, takımla çalışmalara başladı. Ligde 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan toplayan 17. sıradaki Göztepe'de ikilinin milli arada eksiklerini tamamlayıp 11'e hazır olması bekleniyor.

Göztepe'de bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamazken geride kalan 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan yararlanamadı.

Sezon öncesinde Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık yaşayan yeni transferlerden Sonko Sundberg, geride kalan 6 haftanın tamamında forma giyemedi. Ligin ikinci haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Allan Godoi de son 4 karşılaşmada görev alamadı.

Takımın önemli isimlerinden Novatus Miroshi ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında forma giyemedi. Alexis Antunes de kısa süreli sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçırırken, yeni transfer Gökdeniz Bayrakdar ise antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kaldı. Geçen sezondan bu yana sakatlığı devam eden Furkan Bayır ile sezon başında sakatlanan Ibrahima Sabra da henüz formasına kavuşamadı.

Göztepe'ye milli arada ise iki oyuncusundan sevindirici haber geldi. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, takımla birlikte çalışmalara başladı. İki futbolcunun bu ara boyunca eksiklerini tamamlayarak 11'e hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
FutbolSporSon Dakika

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