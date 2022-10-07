Göztepe'de Palmer kulübeye çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Palmer kulübeye çekildi

07.10.2022 13:08
Göztepe'de Palmer kulübeye çekildi

Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci haftayı 'bay' geçirecek Göztepe'de büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Romal Palmer, bir türlü kendini gösteremedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci haftayı 'bay' geçirecek Göztepe'de büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Romal Palmer, bir türlü kendini gösteremedi. İngiltere Championship ekibi Barnsley'den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ilk 4 hafta sahaya ilk 11'de birde çıktı. İlk hafta 1-0 kazanılan Sakaryaspor maçında asist yapan İngiliz futbolcu, ardından kendini gösteremedi.

Ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynanan Boluspor karşılaşmasında yedeğe çekilen Palmer, son 24 dakika oyuna girdi. Milli maç öncesi iç sahada 1-0 kazanılan Altınordu karşılaşmasında da kulübede olan oyuncu 86'da oyuna dahil oldu. Palmer, son Pendikspor karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Geçen sezon Barnsley'de 33 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Palmer, şu ana kadar Göztepe'de beklenen performansı sergileyemedi.


YORUMLAR
500
Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler İngiliz Tıp Uzmanı: Kovid-19 Enfeksiyonları Bitmeyecek, Dersler Alınmalı İngiliz Tıp Uzmanı: Kovid-19 Enfeksiyonları Bitmeyecek, Dersler Alınmalı
Kaynak: DHA

England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Palmer kulübeye çekildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:13:44. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de Palmer kulübeye çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement