Göztepe'de tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Altay ve Atakaş Hatayspor maçlarını kaybedip yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, Galatasaray karşılaşması için geri sayıma geçti. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda renktaşını konuk edecek Göz-Göz'de tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, satışa çıkan biletler de tükendi. Büyük bir taraftar desteğini arkasına alacak İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun kadroda bazı değişimlere gideceği ifade edildi.

Cezaları biten stoper Arslanagic ve orta saha Nwobodo'yu yeniden 11'e monte etmeyi planlayan Sırp teknik adamın, sakatlığını atlatan golcü Jahovic'e de hazır ol emri verdiği bildirildi. Arslanagic'in cezalı Atakan'ın yerine savunmada forma giyeceği bildirilirken, Maestro'nun Tijanic'i yedeğe alıp Jahovic'e Di Santo ile birlikte ileri uçta forma verebileceği kaydedildi. Nwobodo'nun ise Soner'in yerine sahaya çıkması bekleniyor.

- İzmir