Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi - Son Dakika
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Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi

10.09.2022 17:35
Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni yönetimiyle şampiyonluk hedefleyen Göztepe'de Boluspor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası teknik direktör Turgay Altay ile yolllar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni yönetimiyle şampiyonluk hedefleyen Göztepe'de Boluspor deplasmanındaki mağlubiyet sonrası teknik direktör Turgay Altay ile yolllar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında göreve getirilen genç teknik adamla ilgili, "Teknik Direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir. Kulübümüz, Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler. Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, Kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır" açıklamasını yaptı.Göztepe, ilk 5 maçta aldığı 5 puanla ligde 12'nci sırada yer alıyor.


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Altay evinde lider Bodrumspor'u ağırlayacak Altay evinde lider Bodrumspor'u ağırlayacak Boluspor- Göztepe maçının ardından Boluspor- Göztepe maçının ardından
Kaynak: DHA

Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Turgay Altay dönemi sona erdi - Son Dakika

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