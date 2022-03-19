Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı

19.03.2022 14:32
Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı

Göztepe, defans oyuncusu Wilker Angel'in sebebiyle sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Göztepe, defans oyuncusu Wilker Angel'in sebebiyle sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı defans oyuncusu Wilker Angel'in sağ uyluk üst kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını duyurdu.

İzmir temsilcisinin bu sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Wilker Angel, 15'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 maçta forma giyerken bu maçlarda 1326 dakika sahada kaldı. - İZMİR

Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı

YORUMLAR
500
Göztepeli savunma oyuncusu Wilker Angel, sezonu kapattı Göztepeli savunma oyuncusu Wilker Angel, sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı - Son Dakika


Son Dakika
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement