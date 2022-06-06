Göztepe'de yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Göztepe'de yeni dönem başlıyor

06.06.2022 15:01
Göztepe'de yeni dönem başlıyor

Süper Lig'den düşüp yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de şirket hisselerinin devir işlemlerinde anlaşma sağlandı.

Süper Lig'den düşüp yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de şirket hisselerinin devir işlemlerinde anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen'in Sırp milyarder Dragan Solak'la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulübün devri konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulübün yüzde 70 hisselerini Ankarsen ve Solak tarafından İngiltere'de kurulup, Avrupa çapındaki farklı kulüplerde hisseleri bulunan yabancı yatırım şirketi Sport Republic devralırken, yüzde 30'luk kısmının Göztepe Spor Kulübü mevcut ortaklarında kalacağı ifade edildi. Futbol takımının tüm sorumluluklarını Sport Republic şirketi üstlenecek. Devir işlemlerinin 2-3 hafta sürmesi beklenirken, geçiş döneminde futbol takımıyla ilgili tüm kararlar Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibi tarafından verilecek.

TÜRK FUTBOLUNDA İLK

Anlaşmanın detayları yakın zamanda daha önce başkanlık ve tüm görevlerinden istifa eden kulübün mevcut hakim ortağı Mehmet Sepil tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Aylardır Göztepe ile görüşme halinde olup hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduracak olan Ankersen kısa zamanda mevcut kadronun yeni yapılanmasını üstlenecek. Rasmus Ankersen ilk etapta yeni teknik direktörü belirleyecek. Mehmet Sepil ve mevcut yönetim de Ankersen'le fikir alışverişinde bulunacak. Yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkacak İzmir ekibinde şampiyonluğa oynayacak kadro kurulacak. Mevcut oyuncularla ilgili kararları ise yeni teknik direktör alacak. Ankersen'in Sport Republic şirketi Türk futboluna yatırım yapan ilk yabancı şirket olarak da tarihe geçecek.ANKERSEN AYLARDIR TAKİPTE

Futbol kulüplerine yaptığı yatırımlarla bilinen 39 yaşındaki Ankersen, ilk olarak ülkesinde Midtjylland takımında görev aldı. Midtjylland'ı Avrupa kupalarına kadar taşıyan Göztepe'nin yeni patronu, rotayı İngiltere'ye çevirip 6 yıl Brendford'u yönetti. Brendford, Ankersen döneminde tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, 2022'de Southampton'a yatırım yaptı. İki kez İzmir'e gelip, Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesislerini gezen, ligdeki Altay derbisini tribünden izleyen Ankersen, sezon boyunca Göztepe'yi yakından takip etti.


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Kaynak: DHA

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