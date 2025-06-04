Göztepe'den Gelecek Sezon Hedefleri - Son Dakika
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Göztepe'den Gelecek Sezon Hedefleri

Göztepe\'den Gelecek Sezon Hedefleri
04.06.2025 14:13
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Sportif Direktör Ivan Mance, gelecek sezon daha iyi olacaklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, gelecek sezon daha iyi olacaklarını ve hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hem sezonu değerlendiren hem de oyuncuların durumuyla alakalı açıklamalarda bulunan Mance, kendileri adına iyi bir sezon geçirdiklerini fakat gelecek sezon daha iyi olmak için çalışacaklarını ifade etti. Kendisi için en önemli anı da belirten Mance, "Favori an olarak Süper Lig'e çıkışımız ya da kupada yarı final sayılıyor ama benim için en önemli an 11 maç kazanamadığımız süreçte taraftarımız bizi inanılmaz bir şekilde desteklemesi oldu. İşte bu benim için inanılmaz bir süreçti. Taraftarlarımız hepimizin arkasında durdu, bizi inanılmaz şekilde motive etti. Oyuncuları ve bizleri lig için hep desteklediler, moral verdiler. Geçen sene gerçekten önemli anlar ve mutlu zamanlarda oldu, tabii stresli bölümler de vardı. Genele baktığımızda herkes iyi bir iş çıkardı. Bizlere son dönemlerin en iyi sezonu olduğunu belirttiler. Kupada yarı final var, ligde iyi bir pozisyon var. Seneye daha iyi olacağız, hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

"İki kalecimizle ilgili kararı önümüzdeki günlerde vereceğiz"

Lis ve Arda'nın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Mance, "Lis bir dönem önce açık ara ligin en iyi kalecisiydi. Rekorlar kırdı, muhteşem bir performans gösterdi. Bu sezon kalecilerimiz bekleneni veremedi. Çok fazla hata yaptıkları için değil aslında ama çok daha iyi kaleciler bunu biliyorum. Daha iyi şeyler yapabilirler. Biz hocamızla ve başkanımızla bu konuyu konuşuyoruz. Yine toplantılar gerçekleştireceğiz. Bu konuda reaksiyon gösterecek miyiz ya da kalecilerimize şans verecek miyiz göreceğiz. Kalecilerimiz gerçekten iyiler. Arda büyük yetenek, ileride Türkiye için önemli yerlere gelecek. Lis de iyi bir kaleci, teklifler de alıyor ama bu sezon onun iyi için bir sezon değildi. Yeni sezonda onlarla mı devam edeceğiz yoksa başka bir yöne mi yönleneceğiz önümüzdeki günlerde karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Solet'in opsiyonunu kullanmadık"

Ivan Mance, Isaac Solet'in opsiyonunu kullanmadıklarını ifade ederek, "Ancak Solet konusunda bir adım atacağız, bunun yolunu düşünüyoruz. Kendisi önemli ve karmaşık bir sakatlık geçirdi. Şu anda tedavi süreci iyi gidiyor ama bizim öncelikle kendi organizasyonumuza odaklanmamız gerekiyor. Yabancı sayımızı da düşünmemiz lazım. Kendisinin farklı modellerle tekrar ileride Göztepe formasıyla oynayabilir mi buna bakacağız. Ne kadar sürede bu sakatlıktan dönebilir bu çok önemli. Kendisi de bu konuyla ilgili dikkatli olmalı erken dönmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

"Daha başarılı olmak istiyoruz"

Takımda gidecek ve kalacak oyuncuların olduğunu söyleyen Mance, "Ben gidecek oyuncularla ilgili de bireysel olarak kendilerini bilgilendireceğim. Futbolda bazen iyi insanları da kaybetmek zorunda kalırsınız. Tabii ki giden, kalan oyuncularımız olacak. Aynı zamanda bazı oyuncularımızın transferleri de gerçekleşecek. Bu futbolcularımız kulübümüzde geçirdikleri başarılı sezonlarının bir ödülü gibi olacak. Stratejik olarak biz 1-2 oyuncumuzu satacağız. Daha fazlasını satmayacağız. Çünkü şu anda daha başarılı olmak istiyoruz. Daha ileri hedeflere varmak istiyoruz" dedi.

"Brezilya pazarı çok büyük"

Brezilya'daki transfer pazarının çok büyük olduğunu aktaran Ivan Mance, "Medyada yazılan isimler var. Ben bunları takip etmiyorum. Her gün yeni isimler gündeme gelebiliyor. Brezilyalı pazarı çok büyük ve geniş bir pazar. Biz bu oyuncularla çalışmasını çok iyi biliyoruz. Onların takıma nasıl katkı vereceğini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar Brezilya'dan çok transferler yaptık. Yine Brezilya'dan transferler yapacağız, imzalar atacağız. Ancak resmi bir durum olmadığı için isim veremeyeceğim" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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