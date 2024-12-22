Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Rizespor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
71. dakikada ceza sahasında Matsuki'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tijanic, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
78. dakikada sol çaprazdan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Miroshi, kafayla toup ağlara yolladı. 3-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Akıncık
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 65), Anthony Dennis (Doğan Erdoğan dk. 83), Novatus Miroshi, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 83), Victor Hugo (Kuryu Matsuki dk. 54), David Tijanic (Nazım Sangare dk. 83), Romulo (İzzet Malak dk. 90+5)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Ahmed Ildız, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic (Tarık Çetin dk. 90+1), Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Giannis Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic (Dal Varesanovic dk. 46), Rachid Ghezzal (Emrecan Bulut dk. 86), Ibrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 83), Babajide Akintola (Benhur Keser dk. 61), Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 82)
Yedekler: Casper Hojer, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Miroshi (dk. 25, dk. 78) Tijanic (dk. 71) (Göztepe) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe'den Rizespor'a 3-0 Darbe - Son Dakika
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