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Göztepe derbi maçta Altay'ı konuk edecek - Son Dakika

Göztepe derbi maçta Altay'ı konuk edecek

05.02.2022 09:32
Göztepe derbi maçta Altay'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde 4 maçını da kayıpsız geçen Göztepe, 24. hafta mücadelesinde yarın diğer İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde 4 maçını da kayıpsız geçen Göztepe, 24. hafta mücadelesinde yarın diğer İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altay maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Ligin ilk devresini 15 puanla tamamladıktan sonra ikinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yarın Altay'ı yenip üst üste 5. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Eksik oyuncunun bulunmadığı sarı-kırmızılı ekip ligde 27 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe derbi maçta Altay'ı konuk edecek - Son Dakika Spor


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