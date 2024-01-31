Göztepe, Diallo\'nun sözleşmesini feshetti

Spor

Göztepe, sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Valenciennes'e kiraladığı Ibrahima Sory Diallo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna golcü oyuncu katmak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, bu bölge için birçok oyuncu ile görüşme sağlasa da henüz sonuç alamadı. Bu süreçte bir yandan da Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un takımda düşünmediği oyuncularla yollarını ayıran Göztepe, sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Valenciennes'e kiraladığı Ibrahima Sory Diallo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Ibrahima Sory Diallo arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Diallo'ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Doğan Erdoğan'dan sakatlık açıklaması

Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Çorum FK maçının 19. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve yerini Anthony Junior Dennis'e bırakan orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan sağlık durumuyla alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi. Destek mesajları için teşekkür eden 27 yaşındaki oyuncu, "Kasığımda oluşan yırdık nedeniyle bir süre sahalarda olamayacağım. Çalışıp, güçlenip şampiyonluk yolunda yeniden takımla olmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - İZMİR