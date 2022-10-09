Göztepe Emre Çolak'ı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Emre Çolak'ı bekliyor

09.10.2022 11:43
Göztepe Emre Çolak'ı bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay geçiren Göztepe, gözünü yıldız futbolcusu Emre Çolak'a çevirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay geçiren Göztepe, gözünü yıldız futbolcusu Emre Çolak'a çevirdi. Yaz döneminin flaş transferlerinden biri olarak gösterilen deneyimli oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Ligin ilk 5 haftasını yedek kulübesinde geçirip maçlara sonradan dahil olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 6'ncı haftaki Altınordu derbisinde 11'de sahaya çıktı ve 87 dakika oynadı. Ardından sakatlık geçiren Emre, Pendikspor deplasmanında ise takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Adale sakatlığı yaşayan Emre'nin tedavisi sürerken, oyuncunun 16 Ekim'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Tuzlaspor maçına yetişeceği kaydedildi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Emre Çolak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Emre Çolak'ı bekliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe Emre Çolak'ı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement