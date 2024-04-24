Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Şahin Ateşdağlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Göztepe Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar, basketbol takımının 20 yıl sonra yeniden yapılandırıldığını anımsattı.

Gelecek sezondan itibaren keyif verecek takımla sahaya çıkacaklarını dile getiren Atalar, "Başarılı olabilmek için 7 kişilik yönetim ve 50 kişilik divan kurulumuz çok çalışıyor. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 100. yılımızda basketbol takımımızı da bir üst lige çıkarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Atalar, takımın ağustos ayında sahaya inerek çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

Başantrenör Şahin Ateşdağlı da büyük bir camiada çalıştığı için mutlu olduğunu anlattı.

İyi bir ekip kuracaklarını anlatan Ateşdağlı, "Hep beraber Göztepe'nin hak ettiği yer olan en üst ligde kalıcı bir şekilde altı dolu bir şekilde olacağımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. Çok kolay olmayacak bazı şeyler ama doğru yapılanma, doğru bir yönetim ile sahada düzgün bir şekilde temsil edilerek en iyi şekilde Göztepe'yi hedeflediğimiz noktaya getireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ateşdağlı, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.