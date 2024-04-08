Göztepe, Erzurumspor FK\'yı 3-0 mağlup etti

Gaziantep FK Başkanı ve Teknik Direktör, takımı ligde tutmak için çaba sarf ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Direktör Selçuk İnan, takımı ligde tutmak istediklerini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yılmaz, taraftarlara ve iş insanlarına destek çağrısında bulunurken, İnan da taraftarlardan destek beklediğini belirtti.