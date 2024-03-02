Göztepe ile Boluspor İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika
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Göztepe ile Boluspor İzmir'de karşılaşacak

Göztepe ile Boluspor İzmir\'de karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Olcar yönetecek. Göztepe, 49 puanla 3. sırada yer alırken, Boluspor ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takımın ilk devre karşılaşmasını Göztepe 2-0 kazanmıştı. Göztepe'de ise son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.

02.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Trendyol 1. Lig 25. haftasında Göztepe ile Boluspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Burak Olcar görev yapacak.

Ligde 25. haftaya 49 puanla 3. sıradaki Kocaelispor'un 5 puan önünde giren Göztepe'nin rakibi Boluspor da 39 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde konuk olduğu Boluspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Son 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe'de Doğan Erdoğan'ın sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe ile Boluspor İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika

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