Öte yandan Sports Republic ile yapılan ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmaların devam ettiği Göztepe'de, Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in önümüzdeki hafta süreçle ilgili basın toplantısı yapacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe, İzmir'deki ilk etap çalışmalarının tamamladı - Son Dakika

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