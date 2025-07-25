Göztepe, Junior Olaitan ile Anlaştı

Göztepe, Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçtiğimiz günlerde sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunmacı Allan Godoi, orta saha Rhaldney, sol bek Amin Cherni ve golcü futbolcular Janderson ile Ibrahim Sabra'yı renklerine bağlamıştı. İzmir ekibi, şimdi de orta saha için Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble'da top koşturan Junior Olaitan ile her konuda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gelmesini Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un çok istediği ifade edildi. Fransız ekibiyle Göztepe arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Sürecin olumlu bir şekilde ilerlemesi halinde Beninli oyuncu, kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelecek.

Fransa Lig 2'de 83 maça çıkan Junior Olaitan, 7 gol ve 7 asist kaydetmeyi başardı.

Öte yandan ilk olarak 2021 yılında Benin Milli Takımı'nın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, 32 maça çıkıp, 4 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR