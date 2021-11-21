Göztepe, Kayserispor'a konuk olacak

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilip milli araya 9 puanla düşme potasında giren Göztepe, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilip milli araya 9 puanla düşme potasında giren Göztepe, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Konuk Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Yalçın'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden sağ bek Kerim ile stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Konyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.



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