Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

26.03.2022 18:00
Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın saat 16.00'da Adnan Süvari Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekibi NasaDoge Menemenspor ile seyircisiz oynanacak hazırlık maçında karşılaşacak.

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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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