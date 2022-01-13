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Göztepe, Malatya'da seri peşinde - Son Dakika

Göztepe, Malatya'da seri peşinde

13.01.2022 11:06
Göztepe, Malatya'da seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek düşme potasından kurtulan Göztepe, 21'nci hafta mücadelesinde yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek düşme potasından kurtulan Göztepe, 21'nci hafta mücadelesinde yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Göztepe'de sakatlığı süren stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların devre arasında transfer ettiği kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane'nin lisansları ise çıktı.

Teknik direktör Nestor El Maestro'nun görev vermesi durumunda 3 futbolcu da Malatya'da forma giyebilecek. Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncunun da karantina süreci sona erdi. Süper Lig'de rakibiyle 10'uncu kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.  Ligin ilk devresinde rakibine evinde 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, geride kalan 9 karşılaşmada 11 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.


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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatya, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe, Malatya'da seri peşinde - Son Dakika Spor


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