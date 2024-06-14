Göztepe'nin 99. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Spor

Göztepe'nin 99. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Göztepe'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle taraftarlar sahilde bir araya gelerek coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yakılan ilk meşale ile sahilde meşaleleri yakarak kulübün kuruluşunu kutladı. Sahilde havai fişek gösterisi yapıldı ve sanatçı Levent Yüksel konser verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

14.06.2024 23:37
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Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar Göztepe sahilinde kutlama yaptı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bir araya geldi.

Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar saat 22.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yanan ilk meşale ile sahilde meşaleleri yakıp coşkulu bir şekilde kulüplerin kuruluşunu kutladı.

Sahilde havai fişek gösterisi yapıldı, taraftarlar gösteriyi izledi.

İzmir Körfezi'ndeki bazı tekneler de kutlamalara denizden katıldı.

Sanatçı Levent Yüksel, sahilde konser verdi. Konserde Yüksel ve taraflarlar "Medcezir" şarkısını birlikte söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoylar düzenledi.

Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Levent Yüksel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin 99. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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