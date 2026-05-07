Göztepe'nin Avrupa Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe'nin Avrupa Hedefi

Göztepe\'nin Avrupa Hedefi
07.05.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu geride bıraktı ve Avrupa kupalarına göz kırpıyor.

TRENDYOL Süper Lig'de bitime 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe bu sezon en fazla puan topladığı ve an az gol yediği sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 32 maçta 52 puan toplayarak en fazla hanesine puan yazdırdığı sezonu yaşadı. Ayrıca Göztepe 28 gol yiyerek en başarılı savunma performansını gösterdi. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 49 puan toplayıp 50 kez kalesini rakiplerine açtı. Ertesi sezon ise 38 puan toplayabilen Göztepe 42 gol yedi. Göztepe 2029-2020 sezonunda ise 42 puan aldı ve 49 gol yedi. 2020-2021 sezonunda ise toplam 40 maç oynayan Göztepe 51 puan topladı, 59 kez de kalesini gole açtı. İzmir ekibi küme düştüğü 2021-2022 sezonunda ise sadece 28 puan toplarken, 77 gol yiyerek en kötü savunma performansını ortaya koydu.

2 senelik ayrılığın ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe, Avrupa hedefiyle yola çıktı. Göztepe geçen sene 50 puan toplayıp, 50 gol yedi. Bu sezon da rotasını Avrupa olarak belirleyen Göztepe en başarılı sezonunu yaşadı. Şu ana kadar 32 maç oynayan sarı-kırmızılılar, 52 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca savunmada da fark yaratan sarı-kırmızılı ekip sadece 28 kez rakiplerini sevindirdi. Kalan 2 maçta önce evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe son hafta ise Samsunspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da 6 puan hedefleyen Göztepe ligi 5'inci sırada bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un alması halinde uzun yıllar sonra Avrupa bileti de alacak.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Avrupa Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:58:01. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Avrupa Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.