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Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor - Son Dakika

Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor

15.12.2021 11:16
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Göztepe'nin takımdan gönderdiği teknik direktör İlhan Palut ve eski futbolcuları Sokol Cikalleshi ile Serdar Gürler, İttifak Holding Konyaspor'la zirve yarışına ağırlığını koydu.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Göztepe'nin takımdan gönderdiği teknik direktör İlhan Palut ve eski futbolcuları Sokol Cikalleshi ile Serdar Gürler, İttifak Holding Konyaspor'la zirve yarışına ağırlığını koydu. Ligdeki üst üste 5'inci yılında büyük hayal kırıklığı yaşayıp aylardır korkulu rüya gören sarı-kırmızılılar taraftarını kahrederken, kulüpte yer aldıkları dönemde yetersiz bulunun eski Göztepeliler ise sezona damga vuruyor. Göztepe'de 1,5 yıl çalıştıkan sonra geçen sezonun ilk devresinde kötü gidiş üzerine ayrılan İlhan Palut, Konyaspor'un başında önemli başarılar elde etmeye başladı. Geçen sezon Konyaspor'la 18 maça çıkan genç teknik adam 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 beraberlik aldı.

Süper Lig'de ilk şansı Göztepe'de bulan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, bu sezon ise bambaşka bir kimliğe büründü. Konyaspor şu ana kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Ligde ikinci sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı geride bırakıp, 16'ncı hafta sonunda lider Trabzonspor'u 9 puan geriden takip ediyor. Göztepe'de bir dönem forma giyen golcü Cikalleshi ve kanat Serdar da Konyaspor'un başarısında büyük pay sahibi oldu. Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlandıktan sonra gözden çıkarılan ve geçen sezon başında takımdan ayrılan Serdar Gürler, soluğu önce Fraport TAV Antalyaspor'da aldı.

Bu sezon başında Göztepe'de de birlikte çalıştığı İlhan Palut'un yanına gidip yeniden doğan 30 yaşındaki oyuncu 16 maçın tamamında forma giydi. Serdar Gürler, bu periyotta ligde 4 gol attı ve 5 de asist yaparak takımının zirve yarışına büyük katkı yaptı. Göztepe'nin 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Arnavut forvet Cikalleshi de Konyaspor'da adeta coştu. Göztepe'nin o dönem verim alamayıp yetersiz olduğu gerekçesiyle gönderdiği 31 yaşındaki futbolcu, Konyaspor formasıyla bu yıl 14 maçta 5 gol atıp, 1 de asist yaptı. Konyaspor'un Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta Cikalleshi 2 gol birden atarken, asistleri ise Serdar Gürler yaptı.

Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor

Spor Toto Süper Lig, Serdar Gürler, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor - Son Dakika Spor


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