Göztepe\'nin İki İstikrarlı Oyuncusu: Denis ve Heliton

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Göztepe'de Denis ve Heliton, bu sezon ligde oynanan 6 maçta da 90'ar dakika forma giyerek takımın en istikrarlı iki oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 9 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Yaz transfer döneminde takıma birçok oyuncunun katılması sebebiyle ilk 11'i oturtmaya çalışan teknik direktör Stanimir Stoilov, bu süreçte Romulo, Djalma Silva, Isaac Solet, Heliton ve Denis'i her maçta oynattı. Bu isimler arasında ise iki oyuncu aldıkları sürelerle yine öne çıkmayı başardı. Bulgar çalıştırıcı, Denis ve Heliton'dan vazgeçmeyerek ligde oynanan 6 karşılaşmada 90'ar dakika forma giymesini sağladı. Böylece bu iki oyuncu, 540'ar dakika süre alarak takımın en istikrarlı iki oyuncusu oldu.

Orta saha oyuncusu Denis, bu karşılaşmalarda skora katkı veremese de gösterdiği mücadeleyle büyük bir beğeni toplarken, savunma oyuncusu Heliton ise kaydettiği 1 golün dışında defanstaki kritik müdahaleleriyle öne çıkan isim oldu. - İZMİR