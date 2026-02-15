Göztepe'nin Pozisyon Eksikliği - Son Dakika
Göztepe'nin Pozisyon Eksikliği

15.02.2026 20:15
Göztepe teknik direktörü Stoilov, Kayserispor maçında daha fazla pozisyon üretmeleri gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Genel anlamda hırs, agresiflik ve organizasyon anlamında iyi olduklarını aktaran Stoilov, şöyle devam etti:

"Gol anlamında, pozisyon anlamında üretken olamadık. Kesinlikle daha fazla pozisyon üretmemiz ve bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda orta bölgede nedensiz yere çok fazla top kaybı yaptık. Orada daha fazla kenarları kullanmamız, oradan ortalar yapmamız gerekiyordu. Duran topları da istediğimiz gibi değerlendiremedik. Bunlarla beraber tabii ki çok fazla eksik oyuncumuz vardı, sakatlıklar vardı. Bu genel anlamda rekabet gücümüzü maç içerisinde düşürdü. Daha fazla oyuncuyu öne alabilirdik. Bunu da yapamadık. Tabii ki puan kaybından ötürü çok üzgünüz."

Deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına kadar sakat oyuncuların dönmesini umduğunu vurgulayan Stoilov, "Böylece yeterince değişiklik yapabiliriz. Çünkü bunu maalesef bu maçta yapamadık. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Dönen oyuncularımızın durumuna göre tabii ki değerlendirmelerde bulunacağız." diye konuştu.

Antunes'in birkaç antrenmana katıldıktan sonra bugün takımda yer aldığını belirten Stoilov, Arda Okan Kurtulan'ın da birkaç antrenmanla maça çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

