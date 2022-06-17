Göztepe'nin TFF gururu - Son Dakika
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Göztepe'nin TFF gururu

17.06.2022 11:34
Göztepe'nin TFF gururu

Spor Toto Süper Lig'den düşen Göztepe'de 8 yıldır başkanvekilliği görevini sürdüren Talat Papatya, İzmir'i yıllar sonra Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde temsil eden ilk isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Göztepe'de 8 yıldır başkanvekilliği görevini sürdüren Talat Papatya, İzmir'i yıllar sonra Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde temsil eden ilk isim oldu. Göztepe ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda başkanvekili olan Talat Papatya, TFF'nin dün Ankara'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli ve mali genel kurulunda kongreye tek aday olarak giren başkan Mehmet Büyükekşi'nin asil listesinde yönetim kuruluna seçildi. Mahmut Özgener'in başkanlık görevinden bu yana 11 yıldır futbol federasyonu yönetiminde İzmir'den temsilci yer almazken, Papatya yıllar sonra ilki başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta İzmir'de İzmirli kulüp yöneticileriyle yaptığı toplantıda Göztepe başkanlığından sezon içinde istifa eden, daha önce Süper Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlık da yapan Mehmet Sepil'i yönetime almak istemişti. Düşünmek için süre isteyen Sepil, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ'deki hakim ortaklığı sürdüğü için etik açıdan teklifi kabul etmemişti. Mehmet Büyükekşi, Sepil'in de desteği ve önerisiyle yönetim kurulu listesine Talat Papatya'yı dahil etti.

ANKERSEN VE GALIARDI YOĞUN ÇALIŞIYOR

Göztepe'de şirket hisselerinin yüzde 70'ini devralmak için kulübün hakim ortağı Mehmet Sepil'le anlaşan İngiltere kuruluşlu Sport Republic spor yatırımları şirketinin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen, yoğun mesai yapıyor. Türk futbolunda yabancı yatırım alacak ilk kulüp olacak Göz-Göz'de de futbolda yetkili olacak Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi ile birlikte hafta başında İzmir'e gelip Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye- Litvanya milli maçını izleyen Ankersen'in İspanya'ya geçtiği öğrenildi. İngiltere Premier Ligi ekibi Southampton'ın da hakim ortağı konumundaki şirkette Ankersen ve Galiardi'nin bu kulüple ilgili transfer görüşmeleri için İspanya'ya gittiği, İzmir'e dönüşlerinde teknik direktör ve futbol yapılanmasını belirleyecekleri öğrenildi.

KALECİ PIRIC GİTTİ

Göztepe'nin yollarını ayırma kararı verdiği Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric, Güney Kıbrıs Rum Kesmi ekibi AEK Larnaca'ya transfer oldu. Göz-Göz'ün geçen sezon devre arasında kadrosuna katıp 2023 yılına kadar sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki file bekçisi, İrfan Can Eğribayat'ın kadro dışı bırakılmasıyla eldivenleri eline geçirip 4 maçta kalesinde 14 gol görmüştü. İrfan Can'ı da satmaya hazırlanan, elinde altyapı patentli file bekçileri Arda ve Eren bulunan sarı-kırmızılılar, kaleye mutlaka takviye yapacak.


Göztepe'nin TFF gururu
Göztepe'nin TFF gururu
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İzmir Gürsel Aksel Stadı'na 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü İzmir Gürsel Aksel Stadı'na 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin TFF gururu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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