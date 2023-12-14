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Göztepe'nin yabancı oyuncuları gol katkısı sağladı - Son Dakika
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Göztepe'nin yabancı oyuncuları gol katkısı sağladı

Göztepe'nin yabancı oyuncuları, bu sezon sarı-kırmızılıların kaydettiği 24 golün 14'üne katkı verdi. Mamah ve Traore 4'er golle takımın en skorer oyuncuları oldu.

Göztepe\'nin yabancı oyuncuları gol katkısı sağladı
14.12.2023 - 10:27,
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Göztepe'nin yabancı oyuncuları, bu sezon sarı-kırmızılıların kaydettiği 24 golün 14'üne katkı verdi. İzmir ekibinin en skorer yabancı oyuncuları ise 4'er golle Mamah ve Traore oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon yabancı oyuncuların takıma verdiği skor katkısı dikkat çekti. Türkiye Kupası ve ligde toplam 24 gol üreten sarı-kırmızılılarda, bu gollerin yarısından fazlası yabancılardan geldi. Mamah ve Traore 4'er golle takımının en skorer oyuncuları olurken, Tijanic 3, Diouf 2 ve Nielsen ise 1 gol kaydetti. Takımdaki yabancı futbolculardan kaleci Lis ve Palmer skora katkı veremezken, Billel Messaoudi ise 3 asist yapmayı başardı.

Göztepe'nin yabancı oyuncuları, şu ana kadar tüm kulvarlarda kaydedilen 24 golün 14'üne katkı sağlamış oldu.

Kaleci Mateusz Lis, rakiplerine geçit vermiyor

Trendyol 1. Lig'deki son 3 lig maçında 8 gol atan Göztepe, bu süreçte kalesini de gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Polonyalı kaleci Mateusz Lis, yaptığı kurtarışlarla hem takımını ayakta tuttu hem de rakiplerinin gol atmasına engel oldu. Lis, bu sezon 10 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış oldu.

Öte yandan son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında müsabaka golsüz eşitlikle devam ederken penaltı kurtaran file bekçisi, takım arkadaşlarını ateşleyip galibiyetin de mimar isimlerinin başında geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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