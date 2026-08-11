Göztepe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı, antrenmanlar Urla'da yapılıyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme çalışmalarıyla başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Samsunspor ile Göztepe arasındaki karşılaşma, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?