Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas, top kapma dar alanda oyun, savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Göztepe, sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Göztepe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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