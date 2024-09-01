Göztepe, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika
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Göztepe, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yendi

Göztepe, Sipay Bodrum FK\'yı 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi takımın taraftarlarının cezası nedeniyle izleyemediği maçta Göztepe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi. Müsabakanın detayları haberde yer alıyor.

01.09.2024 00:18
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral, Serkan Olguncan

Göztepe: Lis, Nazım Sangare (Dk. 90+2 İsmail Köybaşı), Bokele, Heliton, Taha Altıkardeş, Djalma Silva, Tijanic (Dk. 80 Ahmed Ildız), Dennis, Solet (Dk. 72 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 72 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo (Dk. 90+2 Koray Günter)

Sipay Bodrum FK: Diogo, Üzeyir Ergün, Herelle (Dk. 19 Celustka), Ali Aytemur, Cenk Şen, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 56 Kenan Özer), Samet Yalçın (Dk. 46 Obekpa), Musah Mohammed, Dimitrov, Fredy (Dk. 77 Haqi Osman), Puscas (Dk. 77 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 16 Romulo, Dk. 41 Djalma Silva (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bokele, Dk. 33 Dennis, Dk. 37 Nazım Sangare, Dk. 81 Heliton (Göztepe), Dk. 65 Cenk Şen (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi takımın taraftarlarının cezası nedeniyle izleyemediği maçta Göztepe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi.

Müsabakanın 55. dakikasında Fredy'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Puscas'ın şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı. Cenk'in pasıyla topa tekrar sahip olan Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Doğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta kaleci Diogo, topu kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Göztepe 2-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA

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