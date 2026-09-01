Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Stoilov yönetiminde başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda oyunla devam eden sarı-kırmızılıların antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA
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