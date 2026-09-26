Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor deplasmanı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor deplasmanı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda dar alanda oyun ve şut çalışması yapıldı, sarı-kırmızılılar yarın da çalışacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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