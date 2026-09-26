Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor deplasmanı hazırlıklarına başladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.