Göztepe, Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Turgay Gemicibaşı arasında yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Turgay'a devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Oyuncuyla şubat ayında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.