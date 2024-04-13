Trendyol 1. Lig'de son 5 haftaya 2. sırada giren Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Tuzlaspor'a konuk olacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Mehmet Ali Özer düdük çalacak.
İlk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde 30. haftaya en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sırada giren Göztepe, yarın Tuzlaspor'u yenip, Süper Lig yolunda puan avantajını korumaya çalışacak.
Hafta içinde teknik direktör Bekir İrtegün'ün görevini bıraktığı Tuzlaspor, averajla düşme hattındaki Adanaspor'un önünde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 yenmişti.
Ahmed Ildız'ın sakatlığının bulunduğu Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Tuzlaspor deplasmanında puan avantajını korumaya çalışacak - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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