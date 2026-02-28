Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 3. hafta maçında Göztepe, konuk olduğu Yenimahalle Belediyespor'u 34-32 yendi.
Göztepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-16 geride bitirmesine rağmen sahadan galip ayrıldı.
İzmir ekibi puanını 7'ye yükseltti, Yenimahalle Belediyespor ise 3 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Yenimahalle'yi 34-32 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?