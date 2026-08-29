Göztepe, Zoumana Bagbema İçin Görüşmelere Başladı

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Fransa Ligue 3 ekibi SC Caen forması giyen orta saha Zoumana Bagbema için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi. Fildişi Sahilli asıllı Fransız orta saha oyuncusu için İsviçre temsilcisi Basel ve Belçika takımı Gent'in de girişimde olduğu kaydedildi. Basel'in genç futbolcu için Caen takımına 1.5 milyon Euro artı bonuslar teklif ettiği öne sürüldü. Basel ve Gent takımlarıyla yarışa giren Göztepe'nin transferi bitirmekte kararlı olduğu ve Caen yetkililerine iyi bir teklif götürdüğü vurgulandı. PSG altyapısından yetişen Bagbema, bu sezoın Caen'de 3 maça çıktı.