Üye Girişi
Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı - Son Dakika

Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı

19.11.2021 17:11
Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı

Mardinspor'un eski futbolcusu Faris Çalbay'ın yetiştirdiği ve bu yıl Göztepespor'a transfer olan Mardinli genç yetenek Halil Kaya, çıktığı ilk maçında Balıkesirspor'a karşı ilk golünü atmayı başardı.

Mardin spor'un eski futbolcusu Faris Çalbay'ın yetiştirdiği ve bu yıl Göztepespor'a transfer olan Mardinli genç yetenek Halil Kaya, çıktığı ilk maçında Balıkesirspor'a karşı ilk golünü atmayı başardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 1969 Mardinspor alt yapısında yetişen 2006 doğumlu 15 yaşındaki Halil Kaya, göstermiş olduğu performansla Göztepespor'un dikkatini çekti. Başarılı performansı ile Göztepespor'a transfer olan Kaya ilk maçında golünü attı. Mardin Büyükşehir Belediyesi alt yapı sorumlusu Fariz Çalbay, son yıllarda yetiştirdiği birçok genç yetenekli sporcuların başka takımlara transfer olmayı başardığını belirterek, son olarak 3 yıldır emek sarf ettiği genç yetenek Kaya'nın Göztepespor'a transfer olduğunu söyledi. Göztepespor'un U16 takımıyla Balıkesirspor maçında ilk gölünü atan Halil Kaya'nın performansından memnun kaldığını aktaran Çalbay, "Mardin Büyükşehir Belediyesi destekleri ile bu yıl açılan yaz spor okulları kapsamında şu ana kadar 130'ün üzerinde sporcuya futbol kursu veriyorum. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere gelen sporcularımızı eğitiyoruz. Sporcularımızla birlikte aileleri de kurslara gelerek çocukların izleme imkanı buluyor. Burada çok güzel bir aile ortamı sağladık. Mardin'de çok yetenekli gençlerimiz var. Onları keşfetmeli ve Türk futboluna kazandırmak için mücadele ediyoruz. Gençlerimize önce ahlaklı olmayı sonra futbolcu olmayı öğretiyoruz. Ailelerde çocuklarındaki değişim ve gelişimi yakından izliyor. ve bize gelip teşekkürlerini iletiyorlar. Bu kursların açılmasında büyük desteği olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a ailelerimizin ve sporcularımızın adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN

Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı
Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı
Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı
Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı

Balıkesirspor, Mardinspor, Halil Kaya, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu 17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
16:29 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
16:25 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
16:23 Seren Serengil Ali Koç'a seslendi: Mesut Özil'in fikrini al
16:18 Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı
Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri         
17:05
Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı         
16:59
Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı         
16:37
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı         
11:02
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 17:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepespor'a transfer olan Mardinli Halil Kaya, ilk maçında golünü attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement