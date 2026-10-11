Gran Fondo Yalova 2026\'da 80 ve 58 kilometrelik parkurların kazananları belli oldu

Yalova'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Gran Fondo Yalova 2026" bisiklet yarışı yapıldı.

Yalova Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, Deprem Anıtı önünden verilen startla başladı. Yarışta sporcular, 80 kilometrelik uzun ve 58 kilometrelik kısa parkurlarda birinci olabilmek için pedal çevirdi.

58 kilometrelik kısa parkur erkekler kategorisinde Erkan Güngör birinci, Fatih Güngör ikinci, Şevket Özer ise üçüncü sırayı aldı.

Kısa parkur kadınlarda ise birinciliği Aylin Yüce elde ederken, Hilal Yalçınkaya Göksay ikinci, Buse Özlem üçüncü oldu.

80 kilometrelik uzun parkur erkeklerde Gökhan Uzuntaş bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, Kürşat Akın ikinci, Emirhan Çiçek üçüncü sırada yer aldı.

Uzun parkur kadınlarda ise Ayşegül Gökalp birinci, Tuğba Yazıcıoğlu ikinci, Nur Köprülü de üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta takdim etti.

Geçen yıl 273 olan katılımcı sayısının bu yıl artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Vali Usta, organizasyonun Yalova'nın spor turizmi potansiyeline ve tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Usta, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara, güvenlik ve sağlık ekiplerine, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.