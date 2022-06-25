GSB Spor Okulları kapılarını açıyor - Son Dakika
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GSB Spor Okulları kapılarını açıyor

25.06.2022 10:38
GSB Spor Okulları kapılarını açıyor

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği GSB Spor Okulları, 29 Haziran Çarşamba günü kapılarını açacak.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği GSB Spor Okulları, 29 Haziran Çarşamba günü kapılarını açacak. Denizli'de 22 branşta açılacak ücretsiz kursların yanı sıra farklı engel gruplarının yararlanacağı Engelsiz Spor Okulları da yer alıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları, yaz dönemi ile birlikte spora yeni başlayacak çocukları da içine alarak yeni gruplarını bekliyor. Kurslar çerçevesinde bu sene basketboldan karateye, eskrimden taekvandoya kadar 22 sportif branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak. Tüm ilçelerde açılan kurslarda yoğun bir ilginin olduğu belirtildi. 04-18 yaş grubunu kapsayan kurslar için henüz kayıt yaptırmayanlar geç kalmış değil. Başvurular denizli.gsb.gov.tr adresinde bulunan on-line kayıt formu ya da İlçe Müdürlüklerine bizzat yapılabilecek. Kayıtlar açılış tarihinden sonra da dönemler halinde devam edecek. Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran tarihinde yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de sporcuların katılımıyla açılış programı yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda saat 16.00'da yapılacak programa Denizlili Milli Sporcularda katılarak spora yeni başlayan çocuklara tecrübelerini aktaracak. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılacak açılış programı için hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

Engelliler unutulmadı

Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik çalışmalar hazırlandı. Bedensel engellilerde halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis, işitme engellilerde halter, zihinsel engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimleri, görme engellilerde ise judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yıl boyunca spor yapmalarına yönelik planlanan GSB Spor Okullarına davette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaz dönemi ile birlikte kursların daha da ivme kazandığını söyledi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GSB Spor Okulları kapılarını açıyor - Son Dakika

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