Guardiola: Dünya Kaos İçinde - Son Dakika
Guardiola: Dünya Kaos İçinde

21.03.2026 12:24
Guardiola, dünyadaki kaosu ve insanların harekete geçmemesini eleştirdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünyanın kaos içinde olduğunu ancak buna rağmen kimsenin harekete geçmediğini ifade etti.

Pazar günü oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finali öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, bir muhabirin Arsenal maçıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor. Dünya çökecek ve biz hala bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var." şeklinde konuştu.

Arsenal ile Manchester City arasındaki final, pazar günü saat 19.30'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Guardiola: Dünya Kaos İçinde - Son Dakika

İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
SON DAKİKA: Guardiola: Dünya Kaos İçinde - Son Dakika
